Почеттино вместо "Ньюкасла" может возглавить "Бенфику"

Бывший главный тренер английского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить португальскую "Бенфику". 48-летний специалист уже вступил в переговоры с лиссабонцами.



Об этом сообщает португальское издание Record. Находящийся без работы с ноября 2019 года Почеттино выразил готовность сменить на посту главного тренера "орлов" Бруну Лажи, работающего в Лиссабоне с января 2019 года.



Под руководством Лажи "Бенфика" в минувшем сезоне стала чемпионом Португалии, а в текущем сезоне идет на втором месте, отставая от "Порту" на три очка. До завершения национального чемпионата осталось шесть туров.



Напомним, что после того, как Почеттино перестал быть наставником "Тоттенхэма" к его персоне стали присматриваться потенциальные покупатели другого английского клуба — "Ньюкасл Юнайтед". Те видели в аргентинце того наставника, который выведет команду на новый уровень. Однако пока сделка по приобретению клуба с севера Англии не состоялась и Почеттино по-прежнему остается в статусе безработного.