Помощь гражданам и экономике: инициативы президента

23 июня президент Путин выступил с большим телеобращением к гражданам России. Тема — предварительные итоги борьбы с коронавирусом и новые меры поддержки пострадавшим отраслям экономики и гражданам.

Пик эпидемии в России пройден. Путин еще раз благодарит врачей, фельдшеров, медсестер — всех, кто принял на себя основной удар, боролся и продолжает бороться за каждого пациента, помогает коллегам в других регионах.

"Поддержать вас, обеспечить вас всем необходимым — святая обязанность государства. Мы делали и будем делать для этого все возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля, в том числе это касается материальной поддержки", — заверил глава государства.

Медработники, которые участвовали в борьбе с эпидемией, получили стимулирующие выплаты. Плюс специальные федеральные надбавки тем, кто непосредственно лечил инфицированных. Но вирус еще до конца не побежден. По распоряжению президента выплаты продлеваются еще на 2 месяца — июль и август. Доплаты освобождаются от налогов и будут учитываться при расчете отпускных.

Доход семьи Нестеренко скромный — меньше 10 тысяч в месяц на каждого. В таком случае на ребенка от 3 до 7 лет полагается пособие 5 тысяч рублей. Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или центр соцзащиты. Но это лишь одна из мер поддержки от государства в сложный период пандемии.

В апреле, мае и июне все российские семьи получили по 5 тысяч на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Семьям, где один или оба родителя потеряли работу, — еще одна ежемесячная выплата — по три тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Оставшись без работы, Анжела Пешкова из Липецка обратилась в центр занятости. Сейчас получает пособие по безработице и 6 тысяч в месяц дополнительно на двоих детей.

Самой масштабной мерой поддержки семей стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

У Алины Беларевой семеро сыновей. Под выплату в 10 тысяч по возрасту попали четверо.

Путин распоряжается в июле выплату -10 тысяч на ребенка — повторить. Указ об этом уже подписан.

"Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно — дистанционно или через отделение Пенсионного фонда — и получить выплату без задержек, как и все, в июле", — пояснил президент.

Еще одна президентская инициатива касается детей с тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями.

Шесть лет назад в семье Филипповых родилась долгожданная двойня. Сын Матвей и дочка Ксения. Дети росли и развивались абсолютно нормально. В год с небольшим Ксюше внезапно ставят не оставляющий шансов диагноз — спинально-мышечная атрофия. Дефектный ген блокирует поступление белка в мышцы. Девочка перестала ходить, стоять. Один за одним отказывают органы. Чем раньше начать лечение, тем больше функций можно успеть спасти. Даже если Филипповы продадут квартиру и машину, им едва ли хватит на одну инъекцию необходимого препарата.

"700 пятьдесят тысяч евро — это первый год лечения, 350 тысяч евро — каждый год пожизненно. Ни один фонд просто не возьмется за такой большой сбор, и этот же сбор пожизненный", — сказала Евгения Филиппова, мама Ксении.

При этом мозг в полном порядке. Ксюша занимается английским, пытается плавать и ездить верхом.

В течение 5 лет — письма в благотворительные фонды, Минздрав с просьбой помочь с покупкой лекарства. Но решения нет. Помимо лекарства огромные суммы нужны и на реабилитацию.

Передвигаться Ксюша может только на коляске. Причем она должна быть легкой и маневренной. Эта коляска обошлась в 250 тысяч рублей. Крутить ручками колеса Ксюше тяжело. Пришлось купить электроруль. Это еще 100 с лишним тысяч. То есть всего семье коляска обошлась в 400 тысяч. А хватит ее всего на полтора года.

Такой же диагноз и у маленькой Рабии из Дагестана. В год и семь месяцев она не может сидеть и даже держать голову. С дорогостоящей аппаратурой помогли фонды. Средства реабилитации пришлось покупать самим.

Чтобы помочь детям с редкими — орфанными – заболеваниями, когда срочно необходимы неподъемные для родителей суммы, президент предлагает конкретное решение — добавить новый источник финансирования в плюс к уже действующим программам помощи.

C 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15 для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов за год. Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей.

"Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, "окрасить", защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. И, конечно, здесь нужно исключить любую бюрократию. Решения об использовании этих средств должны быть прозрачными и абсолютно открытыми, пользоваться безусловным доверием", — отметил Владимир Путин.

Еще одна мера поддержки в том числе и семей с детьми — льготная ипотека. Весной заработала специальная программа — новое жилье в кредит по ставке 6,5%.

Президент предложил программу расширить: распространить льготную ипотеку по ставке 6,5% на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях — Москве и Санкт-Петербурге, где цены на квартиры выше, — до 12 миллионов рублей.

"По предыдущим условия программы только 60-70% предлагаемого жилья попадали под условия программы, то теперь можно приобрести практически 90% жилья, они попадут под те условия , которые озвучил президент", — сказал Алексей Ниденс, управляющий директор "Дом.рф".

"Мы прогнозируем определенное увеличение спроса на квартиры большей площадью, что, безусловно, положительно скажется на строительной отрасли в целом", — отметил Станислав Николенко, председатель совета директоров строительной компании.

"Субсидирование процентной ставки по ипотеке как раз в целях не только поддержки населения , чтобы они могли ли реализовать свою потребность в жилищных условиях, но задача была поддержать и строительные компании, работников строительных компаний, чтобы сохранились рабочие места", — пояснил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ПАО "Банк ВТБ".

Чтобы компании сохраняли штат и не увольняли сотрудников, им продолжат выдавать льготные кредиты под 2%. На это бюджет выделит еще 100 миллиардов рублей. Поддержать занятость сейчас необходимо во всех отраслях.