Президент не планирует запускать движение грузовых поездов по Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье заявил об отсутствии планов поездки Владимира Путина в Крым 30 июня этого года. На этот день назначена церемония запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что президент России 30 июня посетит открытие Ржевского мемориального комплекса в Тверской области. Комплекс построен для увековечивания памяти о бойцах Красной армии.

Как сообщается, в день открытия движения по Крымскому мосту пройдут два состава. Один доставит "на материк" товары крымских предприятий, второй привезет на полуостров топливо, удобрения и рельсы.