Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству

Автор: Дмитрий Киселёв

23 июня опубликован указ президента о Госнаградах. Понятно, в наши времена среди награжденных особое внимание привлекают фамилии наших выдающихся врачей. В особом представлении они не нуждаются.

За значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени удостоен знаменитый хирург, кардиолог, академик РАН Лео Бокерия. Теперь Лео Антонович — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Орден "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени присвоен гендиректору группы компаний "Мать и дитя", профессору, выдающемуся акушеру-гинекологу Марку Курцеру.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени награжден главный онколог столицы, директор Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Игорь Хатьков.

А ранее стали известны лауреаты Государственной премии. Обычно церемония проходит в День России, 12 июня, но в этом году — понятный сдвиг. Награждение в Кремле состоялось 24 июня.

Автор: Полина Ермолаева

Сине-белый, со ставенками усадебный дом утопает в зелени. Растворяется в ароматах лета. Ивановка, какой ее полюбил Сергей Васильевич Рахманинов И Куда на протяжении тридцати лет устремлялся с наступлением тепла.

"Вся наша культура вышла из провинциальной усадьбы. Рахманинов, вспоминая Ивановку, писал, что, живя в России он постоянно стремился в Ивановку", — рассказал Александр Ермаков, директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка".

Разоренная усадьба, наконец, восстановлена многолетними трудами директора Александра Ермакова. Вся его жизнь — Ивановка и есть, о ней и говорит на церемонии вручения Государственной премии: "Если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в Ивановку, мы сумеем их воспитать".

На предложение Владимир Путин отвечает уже за бокалом шампанского: "Кто-то сказал, что у меня в окружении есть, те кто не любит Россию? Этого не может быть. Исключено".

В Кремле волновался. Но был совершенно спокоен, когда за неделю свою "пятнашку" — больницу имени Филатова — превратил в крупнейший в стране ковидный госпиталь. Полторы тысячи коек. Заполнены и теперь. Валерий Вечорко каждый день — в "красной зоне".

"Как я могу не пойти, если там весь коллектив? Это все равно что пойти в атаку, а командир скажет: вы идите, разберитесь, а потом я приду", — признается главврач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

А вот и народное признание — граффити в одном дворов неподалеку от 15-й горбольницы: доктор Вечорко, COVID побеждающий. первый врач, получающий государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности. Исторический момент

Инфекцию победим, говорят и ученые из Петербурга. государственную премию получают за создание современных препаратов для лечения онкологии. Сейчас все силы фармацевтов, конечно, отданы разработке вакцины от коронавируса.

Впервые в день вручения Госпремии награждают и за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности. Мария Большакова почти 20 лет возглавляет Союз семей военнослужащих России.

Константин Хабенский отмечен как создатель благотворительного фонда. Денежный эквивалент премии — 10 миллионов рублей — он отдает своим подопечным. "Ни одно пожертвование, ни один закон, ни одна глобальная инициатива не имеют смысла, если в центре их идей не стоит человек и помощь человеку", — уверен народный артист России, учредитель благотворительного фонда.

Люди — а именно старожилы байкальской Сибири — в центре исследований этнографа из Иркутска Галины Медведевой. Значок лауреата Государственной премии получает и антрополог Андрей Головнев — этнограф, директор Кунсткамеры, крупнейший специалист по культуре народов Севера. Его стихия – Арктика. "Арктика — это область, где все только начинается. Вообще этнография показывает, что успешная новация всегда родится в устойчивой традиции", — отметил ученый.

Слова, справедливые и для физиков из Новосибирского института теплофизики имени Кутателадзе. Государственная премия присуждена Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу, Владимиру Меледину за разработку технологии производства углеродных нанотрубок. И это настоящий научно-технологический прорыв, обеспечивающий стратегическое преимущество России.

Страна вслед за Красной площадью пела "День Победы". Народный артист России, композитор Давид Тухманов за всем происходящим в Москве следил по телевизору. На церемонии награждения лауреат Государственной премии, композитор эпохи — присутствовать не мог. Он живет в Израиле, границы пока закрыты.

"Я рад, что могу выразить благодарность своей стране ,в которой я родился и вырос и получил превосходное образование. Горжусь, что говорю на русском языке", — сказал Тухманов.

Книжные полки едва вмещают книги, предисловия к которым написаны Валентином Курбатовым, писателем, литературоведом, членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат Государственной премии за сохранение традиций в русской литературе уже привез наградной чемоданчик в свою крошечную псковскую квартиру. Хранитель традиции, истории, культуры, языка, подвижник, как и все награжденные.

Лауреаты Государственной премии жизнь посвящают делу — благородному служению Отечеству.