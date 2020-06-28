В Глазго снова произошло нападение с ножом

В крупнейшем городе Шотландии произошло еще одно нападение — неизвестный напал с ножом на прохожего и ранил его.

В воскресенье днем, 28 июня, очевидцы сообщили в полицию об окровавленном человеке, отчаянно зовущем на помощь.

A pair of shoes and blood on the pavement outside Traders’ bar on Argyle Street in Glasgow, where police are dealing with an incident this afternoon. It’s reported a man was covered in blood and screaming. #CapitalReports pic.twitter.com/6NUOS2IwVv — CapitalScotland News (@CapitalScotNews) June 28, 2020

Пострадавшего увезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу. В полиции сообщили, что произошло "целенаправленное нападение".