28 июня 202017:16

В "Крыльях Советов" сменился тренер. Талалаев заменил Божовича

twitter.com

В российской премьер-лиге произошла очередная тренерская отставка. Своего поста лишился Миодраг Божович. Его место займет Андрей Талалаев.

Проигрыш "Зениту" стал последним матчем Божовича на посту главного тренера волжан.В воскресенье черногорский специалист был отправлен в отставку. Мидодраг Божович тренировал "Крылья Советов" с осени 2018 года.

Новым тренером самарцев стал российский специалист Андрей Талалаев. В начале сезоне Талалаев тренировал клуб ФНЛ "Химки". По информации ТАСС в тренерский штаб войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

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