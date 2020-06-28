28 июня 202018:05

Злаки зла: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

Злаки зла: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

На улице горожан (особенно аллергиков) подстерегает новая опасность. Такого сильного цветения в столице не фиксировали уже 30 лет. Концентрация пыльцы в воздухе — 10 из 10 баллов.

Кристина Насыпова старается не выходить на улицу, у нее обострилась аллергия на злаки. Дышать тяжело, после каждой прогулки приходится использовать противогистаминные и ингалятор. Если приезжает скорая, врачи стараются побыстрее сделать Кристине укол. У сестры Алины такая же проблема.

Игорь Кайнов выходит на борьбу с травой у дома в перчатках, маске и защитных очках.

"В этом году трава, от которой у меня аллергия, цветет с необыкновенной силой, она практически с человеческий рост, реально, это просто аномалия, реальная угроза для жизни", — говорит Кайнов.

И это не преувеличение. Аллергия — генетический сбой, из-за которого организм крайне агрессивно реагирует на, казалось бы, безобидные вещи. Например, на мельчайшие частички пыльцы злаков.

"Самое опасное — это анафилактический шок, когда резко падает давление, теряется сознание. Если вы не оказываете в это время неотложную помощь, может быть смертельный исход", — говорит заведующая отделением аллергологии Научно-исследовательского института питания Вера Ревякина.

Пик цветения злаков в 2019 году пришелся на 6 июня, в 2020 году – на 26-28 июня. Прохладная весна сдвинула сроки образования пыльцы в травах: тимофеевке, мятлике и овсянице. Но сейчас они зацвели и в разы мощнее, чем обычно.

"Злаки сейчас цветут очень обильно. Условия складываются благоприятным образом для формирования большого количества боковых побегов", — говорит доцент агробиологического департамента аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

Вместо одного побега вырастает два. В каждом созревает пыльца. Жарко. Сухо. Ветрено. Кошмар аллергика.

"Никогда не было, чтобы они вызывали такую сильную реакцию. И это первый сезон, когда, в принципе, обычные высокие концентрации пыльцы злаков вызывают такую острую реакцию людей", — рассуждает основатель проекта Пыльца CLUB Павел Баскаков.

Непривычно болезненную реакцию на пыльцу злаковых врачи объясняют тем, что из-за интенсивных дождей в начале лета аллергики почти не заметили цветение березы, а бурное цветение травы в конце июня стало для них полной неожиданностью. Сейчас в столичном воздухе концентрация пыльцы достигла критических 10 баллов из 10. Можно попасть в реанимацию, просто прогулявшись во дворе. Но выход есть.

Кошение злаковых является эффективным способом снизить проявления аллергии на пыльцу злаков, но нужно успеть скосить до раскрытия колоска злака", — сообщила заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГБУ "Мосэкомониторинг" Алена Гавриленко.

В вечном споре о кошении газонов, похоже, поставлена точка. При попадании аллергена в организм иммунная система начинает вырабатывать специальный белок — гистамин, который вызывает трудности с дыханием и опухание мягких тканей. Пик цветение злаков в этом году придется на конец июня. Поэтому в эти дни аллергикам лучше лишний раз из дома не выходить.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

18:13

Полиция Глазго заявила, что воскресное нападение не связано с пятничным

17:28

"Норникель" прокомментировал откачку в тундру стоков с обогатительной фабрики

16:51

В Глазго снова произошло нападение с ножом

15:48

Президент не планирует запускать движение грузовых поездов по Крымскому мосту

13:56

Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

13:46

Сайт о голосовании по поправкам атаковали из-за рубежа

12:35

Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

О пандемии, масштабном кризисе и героях. Откровенное интервью президента

О пандемии, масштабном кризисе и героях. Откровенное интервью президента

1 час назад
Хозяин турбазы в Мурманской области обстрелял полицейских из карабина

Хозяин турбазы в Мурманской области обстрелял полицейских из карабина

1 час назад
Что делать в случае нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию

Что делать в случае нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию

1 час назад
Трамп раскритиковал NYT за нападки на Россию и высмеял Байдена

Трамп раскритиковал NYT за нападки на Россию и высмеял Байдена

2 часа назад
Коронавирус вмешался в российский футбол

Коронавирус вмешался в российский футбол

1 час назад
Путин высказался о болезни Мишустина и их совместном правиле

Путин высказался о болезни Мишустина и их совместном правиле

2 часа назад
"Норникель" прокомментировал откачку в тундру стоков с обогатительной фабрики

"Норникель" прокомментировал откачку в тундру стоков с обогатительной фабрики

24 минуты назад
Мясников посоветовал спрятать кухонную утварь

Мясников посоветовал спрятать кухонную утварь

1 час назад
Собянин – москвичам: надо привыкать к нормальной жизни

Собянин – москвичам: надо привыкать к нормальной жизни

2 часа назад
Президент ответил на "не очень зрелые высказывания" недовольных

Президент ответил на "не очень зрелые высказывания" недовольных

4 часа назад
Клинцевич и Цеков ответили Коларжу

Клинцевич и Цеков ответили Коларжу

45 минут назад
Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

5 часов назад
В Глазго снова произошло нападение с ножом

В Глазго снова произошло нападение с ножом

1 час назад
Актер поневоле. Ко дню рождения Александра Панкратова-Черного

Актер поневоле. Ко дню рождения Александра Панкратова-Черного

5 часов назад
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

26.06.2020 11:52
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Злаки зла: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

Злаки зла: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

16 минут назад
Подмосковные поселки накрыло облаком выхлопных газов

Подмосковные поселки накрыло облаком выхлопных газов

18 минут назад
Рейтинг Зеленского обрушился, а Порошенко – подрос

Рейтинг Зеленского обрушился, а Порошенко – подрос

22 минуты назад
ФРГ считает трансатлантические отношения не отвечающими требованиям сторон

ФРГ считает трансатлантические отношения не отвечающими требованиям сторон

29 минут назад
Примаков знает, как сделать Россотрудничество эффективным

Примаков знает, как сделать Россотрудничество эффективным

1 час назад
В "Крыльях Советов" сменился тренер. Талалаев заменил Божовича

В "Крыльях Советов" сменился тренер. Талалаев заменил Божовича

1 час назад
Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

1 час назад
Последствия разгула непогоды, обрушившейся на Абакан, были сняты на видео

Последствия разгула непогоды, обрушившейся на Абакан, были сняты на видео

1 час назад
Аксенов отказался просить воду у Зеленского

Аксенов отказался просить воду у Зеленского

2 часа назад
Президент не планирует запускать движение грузовых поездов по Крымскому мосту

Президент не планирует запускать движение грузовых поездов по Крымскому мосту

2 часа назад
После нападения в монастыре Собчак подарили икону

После нападения в монастыре Собчак подарили икону

2 часа назад
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище

2 часа назад
Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах

Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах

2 часа назад
Жесткое ДТП с тремя пострадавшими в Ленобласти попало на видео

Жесткое ДТП с тремя пострадавшими в Ленобласти попало на видео

2 часа назад
Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

2 часа назад
Лидия Михеева: голосование по поправкам контролируют более 500 тысяч наблюдателей

Лидия Михеева: голосование по поправкам контролируют более 500 тысяч наблюдателей

2 часа назад
Фанаты атаковали футболистов "Дебрецена" после вылета команды из высшей лиги

Фанаты атаковали футболистов "Дебрецена" после вылета команды из высшей лиги

3 часа назад
Эксперт призвал смягчить правила заезда в санатории

Эксперт призвал смягчить правила заезда в санатории

3 часа назад
В Ингушетии преступники расстреляли машину с полицейским, пострадали два человека

В Ингушетии преступники расстреляли машину с полицейским, пострадали два человека

3 часа назад
Лишенный прав водитель наехал на побитого человека в Твери и скрылся

Лишенный прав водитель наехал на побитого человека в Твери и скрылся

3 часа назад
Ушаков оспорил решение суда о снятии с должности мэра Риги

Ушаков оспорил решение суда о снятии с должности мэра Риги

3 часа назад
Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

3 часа назад
Украинский журналист, желавший русскоязычным "исчезнуть как вид", признался в ненависти к родине

Украинский журналист, желавший русскоязычным "исчезнуть как вид", признался в ненависти к родине

3 часа назад
"Джокович, умри!" Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

"Джокович, умри!" Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

4 часа назад
Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

4 часа назад
Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

4 часа назад
"Родилась нежность!" Овечкин и Шубская отмечают месяц рождения сына

"Родилась нежность!" Овечкин и Шубская отмечают месяц рождения сына

4 часа назад
Дистанционная работа стала испытанием для президента

Дистанционная работа стала испытанием для президента

5 часов назад
Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях

Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях

5 часов назад
Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

5 часов назад
Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

6 часов назад
От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

7 часов назад
После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

7 часов назад
Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

12 часов назад
Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

14 часов назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

26.06.2020 09:23

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку