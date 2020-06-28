28 июня 202018:21 Максим Опарин

Пешеходы против велосипедистов: противостояние обострилось

Пешеходы против велосипедистов: противостояние обострилось

После ослабления ограничений и прихода жары в Москве заметно прибавилось пешеходов и велосипедистов. Тут же обострилось традиционное сезонное противостояние. Пешеходы жалуются на опасную езду владельцев двухколесного транспорта, те, в свою очередь, недовольны, что выделенные для них дорожки заняты гуляющими.

Велосипедист на огромной скорости едет по проезжей части, едва не сбивает пешехода и через несколько секунд сам врезается в автомобиль. Каждый из участников этого ДТП уверен в своей правоте.

Вечный конфликт велосипедистов и автомобилистов, похоже, перемещается в другую плоскость — на тротуары. С приходом жары на улице много гуляющих — на пешеходных дорожках становится тесно.

На себе это ощутил семилетний Савелий. Сейчас он должен находиться в больнице, в отделении нейрохирургии. Но из-за сильного шока у ребенка развился невроз. Врачи разрешили мальчику восстанавливаться дома. Черепно-мозговую травму он получил на прогулке в парке.

"Моего сына сбила взрослая женщина-велосипедистка. Прямо на этом месте. Она поворачивала с этого поворота. Сын оказался у нее на дороге. И она сбила ребенка, завалившись на него вместе с велосипедом", — рассказывает Евгения Борозина, мама Савелия.

Истекающего кровью ребенка донести до скамейки помогла прохожая. Сбившая его велосипедистка как ни в чем ни бывало поехала дальше.

"Она сказала: "Здесь не место для детей! За ними надо следить!" Я не знаю, как она могла не увидеть, с какой надо ехать скоростью. Она ехала в темных очках", — вспоминает мать пострадавшего мальчика.

Велосипедная дорожка в этом парке вплотную примыкает к пешеходной. Одни едут там, где надо идти, другие идут там, где положено только ехать.

В некоторых парках велодорожки и пешеходные и вовсе сливаются в одну.

"Сейчас я еду по отличной велодорожке, она широкая, ехать удобно, однако есть один нюанс: она никак не обозначена, и для пешеходов не очевидно, что эта территория велосипедистов, поэтому их приходится объезжать", — отмечает корреспондент.

Пешеходы, несмотря на разметку, как правило, выбирают тот путь, где им удобнее.

"Им удобно идти по велодорожкам, потому что они гладкие, и на плитке у них, естественно, происходит дребезжание коляски, и они выбирают в пользу дорожки свой путь", — объясняют гуляющие в парке люди.

В велосипедной столице Европы, Амстердаме, пешеходы знают точно: на велосипедную дорожку — ни ногой. Да и любители двухколесного транспорта там в людных местах стараются соблюдать скоростной режим.

У нас пока такого нет. Вот курьер пресекает пешеходный переход, не слезая с велосипеда. А этот ехал по проезжей части, а на перекрестке решил присоединиться к пешеходам, но слезать с седла не стал. Этот молодой человек держит руль одной рукой, при этом лавируя между людьми. А здесь дорожка есть, но двигается велосипедист принципиально по тротуару. А вот к чему приводит такая небрежность: к столкновению.

"Была ситуация, когда я был не прав, еще только начинал ездить на велосипеде, заехал на такие мостки деревянные, где только пешеходы ходят. И чуть не задел коляску. С тех пор у меня строго. Если я вижу впереди, что там будут дети, я очень сильно притормаживаю, сбавляю скорость", — говорит руководитель велоклуба Алексей Сидоров.

В Правила дорожного движения постоянно пытаются внести изменения специально для велосипедистов. В Госдуме предлагали ввести для них обязательный экзамен на знание ПДД, но пока эта идея не воплощена. Опытные велосипедисты говорят: если соблюдать не только Правила дорожного движения, но и элементарные нормы приличия и помнить, что на улице ты не один, места хватит всем.

Текст: "Вести-Москва"

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