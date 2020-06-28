Подмосковные поселки накрыло облаком выхлопных газов

В выходные московские пробки традиционно перемещаются за город. Чтобы объехать заторы на шоссе, автомобилисты прокладывают новые маршруты — прямо по тихим улицам городов и дачных поселков. Жители, которые задыхаются от выхлопных газов, объявили водителям настоящую войну.

- Вот у нас такой поток идет с такой громкой музыкой!

Район Николо-Архангельское в Балашихе превратился в настоящую обочину скоростной трассы. Сотни машин каждый час проносятся мимо окон жилых домов, распугивая пешеходов.

- Создаются условия не для жителей, а для вот этих товарищей!

Таким циничным способом водители объезжают пробки на Горьковском и Носовихинском шоссе.

"Вот это вот наша улица — пятой технической категории, предназначенная для проезда к жилым домам и движения пешеходов. Соответственно, у нее есть норматив — 250 машин в сутки. А у нас здесь двести машин проходит за 10 минут!" — возмущен председатель общественного территориального совета микрорайона Николо-Архангельское городского округа Балашиха Илья Порвин.

Кроме легковых машин здесь постоянно проносятся тяжелые грузовики, а весной обходной маршрут облюбовали такси и рейсовые автобусы.

- Вы чего здесь ездите?

- Маршрутка такая.

- Какая вам маршрутка? Вы чего здесь ездите? Это частный сектор! На каком основании вы здесь катаетесь, друзья мои?

Выхлопных газов столько, что люди буквально задыхаются в домах. Они давно добиваются, чтобы здесь установили знак "Жилая зона", но безуспешно.

- Невозможно выйти на улицу, невозможно дойти до магазина, до маршрутки, постоянно приходится шарахаться от этих машин!

Впрочем, даже знак не гарантирует, что транзитный трафик прекратится. В соседнем Гагарине его установили, а водители просто игнорируют его.

- Автовладельцы не соблюдают предписания знаков и игнорируют вообще напрочь. Не соблюдают также и скорость.

- Это незаконно! Незаконно они ходят!

В местной администрации уверяют, что уже заключили договор со специализированной компанией, которая разработает новую схему движения. Правда, наступит это "светлое будущее", видимо, не скоро.

"Подрядчик нам сдает исполнительную документацию, мы утверждаем", — говорит заместитель начальника управления транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха Евгений Бекяшов.

- И сколько лет вы планируете вводить?

- Ну, я думаю, мы до лета должны все оперативно закончить!

- До следующего? Очень оперативно!

Поселок Загорянский под Королевом: в выходные огромная пробка выстраивается уже с полудня. Самые наглые водители используют все тот же метод — объезжают основной поток через поселковые дороги. Местные жители защищаются как могут.

Этот самодельный шлагбаум поставили явно незаконно. Закрыт он на самый обычный замок. Местные жители сделали это специально, чтобы здесь не могли проехать чужие машины. Даже экстренные службы вынуждены делать большой крюк, чтобы попасть в поселок. А проехать здесь могут только свои.

Вот один из водителей нырнул в небольшой проезд, надеясь сэкономить время, но уже через пару сотен метров наткнулся на шлагбаум. Вторая попытка — через соседнюю улицу, и снова безуспешно. После третьей неудачной попытки машина все же возвращается в общий поток и стоит в пробке вместе со всеми.

"Мы живем в поселке, а не в Москве, чтобы дышать свежим воздухом и жить в тишине, а происходит транзитное движение грузовиков. Мы вынуждены строить шлагбаумы, нарушая закон. По-моему, это неправильно", — говорит житель поселка Загорянский Владимир Копылов.

По словам экспертов, эта "мина замедленного действия" была заложена еще в 30-е годы прошлого столетия во многих поселках Московской области. Никто не предполагал, что на дачи поедет столько машин.

"Довольно стихийно застраивалась территория, не глядели на планы — то есть, дороги не были рассчитаны на такой трафик. Естественно, мы теперь боремся с последствиями такой анархии", — говорит председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Решить эту проблему только дорожными знаками явно не получится. Пришло то время, когда с дачными пробками придется бороться так же основательно, как и с пробками в центре Москвы.