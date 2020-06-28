"Норникель" прокомментировал откачку в тундру стоков с обогатительной фабрики

Ответственные за решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону отстранены от работы, сообщает пресс-служба "Норникеля".

"Решение было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за повышения уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища руководство фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду с помощью насосных станций на прилегающую территорию. Сейчас угрозы утечки отходов производства нет, подчеркнули в компании.

Следственный комитет начал проверку инцидента, на место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора, организован забор проб в трех точках: в районе хвостохранилища, а также на реках Хараелах и Норильской.