Болтон раскрыл, что на самом деле интересует Трампа

Президента США Дональда Трампа в первую очередь интересует не безопасность страны и ее граждан, а то, как он выглядит в глазах общественности, считает бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Так он прокомментировал сообщение Трампа в Twitter, в котором президент заявил, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на американских солдат в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

"Что у президента за реакция? Сказать: это не сфера моей ответственности, никто мне об этом не говорил", — отметил Болтон, высказывание которого приводит "Интерфакс".

По мнению экс-советника, данный твит показывает, что главное для Трампа — не безопасность американских военнослужащих, а собственное позиция.

Джон Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, в которых президент Трамп представлен в крайне невыгодном свете. Белый дом, в свою очередь, обвинил автора в разглашении секретных сведений. По мнению Трампа, Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению.