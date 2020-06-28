28 июня 202018:25

Полиция Глазго заявила, что воскресное нападение не связано с пятничным

Полиция Глазго заявила, что воскресное нападение не связано с пятничным

Нападение с ножом на прохожего в британском Глазго днем 28 июня не связано с нападением в пятницу, 26-го. Об этом, передает РИА Новости, заявили в местной полиции.

Ранее сегодня очевидцы сообщили в полицию об окровавленном человеке, отчаянно зовущем на помощь у одного из баров на Аргайл-стрит в центре города. Пострадавшего увезли в больницу.

Двумя днями ранее темнокожий мужчина, вооруженный ножом, напал на постояльцев отеля в Глазго. В результате погибли три человека, включая самого злоумышленника, которого застрелила полиция. Оказалось, что это 28-летний гражданин Судана Бадреддин Абдалла Адам.

В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. По словам свидетелей, среди пострадавших есть выходцы из Африки. По сообщению полиции, инцидент не рассматривается как теракт.

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