Российским городам предрекли разрушение

Изменение климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. В статье "Жара в Сибири волнует ученых" для газеты Svenska Dagbladet он пишет, что рекордно жаркая погода последних месяцев — лишь звено в общей цепи, так как температурные рекорды регистрируются регулярно в разных точках земного шара, и призывает отслеживать общую тенденцию.

Киленшерна констатирует, что в отдельных районах Арктики стало на три-четыре градуса теплее, чем было в конце XIX века. В Швеции с тех пор стало теплее на два градуса. В Сибири этой зимой температуры превышали нормальные значения порой на 10 градусов. Ученый уверен, что потепление климата в Сибири вызовет ряд последствий: лесные пожары, масштабное таяние вечной мерзлоты и, как следствие, проседание грунта. Он станет нестабильным, под угрозой окажутся города и поселки, дамбы на реках и другие сооружения. "Города и села просто-напросто начнут рушиться", — предрек Киленшерна.

Таяние вечной мерзлоты будет способствовать высвобождению в атмосферу метана и углекислого газа, которые усиливают парниковый эффект.