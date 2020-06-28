Журналиста Павла Лобкова в США бы ждали уголовный срок, общественные работы и большой штраф за попытку проголосовать дважды. В России журналист отделается административным наказанием, заявила член Общественной палаты Мария Бутина.

Ранее Лобков сообщил, что голосовал на участке и дистанционно. Его бюллетень аннулировали, полиция начала расследование, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала подобные действия провокацией. Штраф за двойное голосование составляет 30 тысяч рублей.

На брифинге Общественной палаты Бутина рассказала, что в США подобные деяния караются несоизмеримо строже. В 2012 году за попытку проголосовать дважды житель Аризоны получил 4575 долларов штрафа и 117 часов общественных работ.

А критикующие российский референдум западные страны должны обратить внимание на собственные избирательные системы. Российская практика превосходит по прозрачности и демократичности американскую, подчеркнула Бутина.

Девушка отсидела в американской тюрьме полтора года за сговор с целью работы на иностранное правительство, после чего ее в октябре 2019-го депортировали в Россию.