Военный эксперт отреагировал на новость об эксперименте с "роем" истребителей

Техника "роя" или "стаи" не является новшеством в военной авиации. После отработки на БПЛА она стала применяться и на самолетах, заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев.

По словам Хатылева, отработка техники "Роя" происходила на МиГ-31, это авиационный ракетный комплекс перехвата. "Стая" из 4 самолетов может контролировать 500 километров фронта, в полете задействуется локатор только одного самолета, и он уже передает данные всей группе по закрытому каналу. И они, не обнаруживая себя, могли наводить оружие.

В полете Су-35 и Су-57 (экспериментальном) последний выступил командным пунктом. Но об управляемом вооружении всей "стаи" говорить пока преждевременно, передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что российские военные летчики в боевых условиях испытали применение истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Между самолетами в реальном времени велся обмен данными. Для повышения эффективности взаимодействия информационно-управляющая система каждого самолета использовала данные как собственных датчиков, так и датчиков других истребителей.