"Штутгарт" вернулся в первую бундеслигу

Завершился чемпионат Германии во второй бундеслиге. Путевки в элиту получили "Арминия" из Билефельда и "Щтутгарт".

"Арминия" досрочно обеспечила себе первое место. Второе место в итоговой таблице занял "Штутгарт", который возвращается в первую бундеслигу после годичного перерыва. Третье место занял "Хайденхайм", опередивший на финише "Гамбург". Ему предстоят переходные матчи с "Вердером".

"Арминия" и "Штутгарт" заменят в элите "Падерборн" и "Фортуну". В заключительном туре "Вердер" смог избежать прямого вылета, опередив "Фортуну" в итоговой таблице.