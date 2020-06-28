28 июня 202020:14

Баркли вывел "Челси" в полуфинал Кубка Англии

Twitter/Chelsea FC

Определился еще один полуфиналист Кубка Англии. Им стал лондонский "Челси", обыгравший в гостях "Лестер" с результатом 1:0.

Судьбу матче решил гол полузащитника лондонцев Росса Баркли. На 64 минуте Росс после передачи Виллиана нанес точный удар по воротам Каспера Шиейхеля. Все попытки "Лестера" отыграться обернулись неудачами.

"Челси" стал третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в полуфинал вышли "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Четвертый участник определится в матче "Ньюкасл" — "Манчестер Сити".

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