28 июня 202021:38

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес завершил карьеру

EPA

Бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес решил завершить карьеру. 34-летний футболист объявил о своем уходе после возвращения "Штутгарта" в первую бундеслигу.

"Штутгарт" добился повышения в классе, несмотря на проигрыш "Дармштадту" в заключительном туре второй бундеслиги. Марио Гомес сумел отличится в этом матче. После финального свистка нападающий объявил об уходе.

Марио Гомес три раза становился чемпионом Германии — один раз в составе "Штутгарта" и дважды в рядах "Баварии". В 2010 году он в составе сборной Германии стал бронзовым призером чемпионата мира.

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