Под Приштиной сербы отметили праздник, посвященный победе над турками

Более тысячи сербов отметили под Приштиной праздник Видовдан. Он посвящен победе сербских войск над турками-османами в 1389 году и считается важнейшей датой в истории страны. Люди пришли к мемориалу вблизи Косова поля, где было это сражение.

Власти непризнанного Косова обычно мешают патриотическим акциям сербов, однако на этот раз обошлось. Возможно, потому что прокуратура спецтрибунала в Гааге недавно предъявила лидеру Косова Хашиму Тачи и девяти его соратникам обвинения в военных преступлениях.

В СМИ появилась информация, что сегодня лидер Косова может объявить о своей отставке, передает телеканал "Россия 24".