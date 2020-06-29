Центр Хруничева планирует снизить себестоимость "Ангары" на 3 млрд рублей

Стоимость изготовления ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить.

Летные испытания "Ангары-А5" на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Они включают шесть пусков, из которых проведен пока только один. Серийное производство ракеты в Омске планируется развернуть в 2023 году.

Как следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год, сейчас себестоимость "Ангары" составляет семь миллиардов рублей, а к 2024 году, когда ракета пойдет в серию, она может снизиться до четырех миллиардов. Стоимость же "Протона" немногим более двух миллиардов рублей.