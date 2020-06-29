29 июня 202004:35

Уровень воды в реках Приморья поднялся больше чем на полтора метра

Сергей Орлов/ТАСС

Прошедшие в Приморье ливни привели к подъему уровня воды в реках на 1,7 метра, в ближайшие дни рост уровня воды продолжится.

Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня​​​. В пятницу, 26 июня, осадки усилились. Во Владивостоке затопило улицы. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории двух районов. В ближайшие сутки на большинстве рек края подъем воды продолжится, сообщает РИА Новости.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае. Там оказались подтоплены 47 населенных пунктов с населением более 13 тысяч человек.

А вот в Магаданской области и на Чукотке полыхают лесные пожары, и дождей пока не предвидится. Причиной высокой пожарной опасности в регионе стала 30-градусная жара, сильные ветры, грозы.

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