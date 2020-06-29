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Тема:

Поправки в Конституцию 1 час назад

29 июня 202004:55

Новая трудовая неделя в России будет короткой

Александр Рюмин/ТАСС

Новая трудовая неделя в России будет короткой. 1 июля объявлен нерабочим днем.

В этот день жители страны будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Этот день считается праздничным выходным и оплачивается в двойном размере.

Кроме того, работу 1 июля можно компенсировать днем отдыха. В этом случае работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля.

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