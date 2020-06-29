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Столкновения на расовой почве 1 час назад

29 июня 202006:15 Анна Воронина

На улицы городов США вышли защитники истории

На улицы городов США вышли защитники истории

В США инфицированы более двух с половиной миллионов человек. Несколько штатов вновь ввели ограничительные меры. Пока речь идет только о закрытии некоторых баров и ресторанов. Резкий рост числа инфицированных связывают с протестами. Теперь помимо тех, кто выступает за права темнокожих, на улицы вышли и защитники американской истории.

Те, кто не помнит прошлое, обречены на его повторение. Плакаты с этой надписью появились возле Музея естественной истории в Нью-Йорке. Цель — защитить от сноса памятник у входа в здание. На демонтаже настаивают активисты движения Black Lives Matter. В этот раз темнокожие и их сторонники потребовали бронзовую голову 26-го президента Теодора Рузвельта. То, что знаменитый полковник восседает на коне, а его темнокожие соратники стоят рядом, посчитали расистским. С такой позицией согласны далеко не все.

"Тут якобы задеты чувства граждан. Но история-то тут причем? Надо не примешивать сюда чувства, смотреть трезво и понимать, что есть наследие и сила Америки. Потому что Теодор Рузвельт столько сделал для нашей страны… и их желание убрать статую просто смехотворно! Она не расизм олицетворяет, а вызывает гордость и показывает, как люди стоят все вместе!", — говорит протестующий Том Змич.

Впрочем, активистов, устраивающих демонтаж памятников, американская история, похоже, волнует мало. В Висконсине под снос попал монумент норвежца Ханса Кристиана Хега, который, активно выступал против рабства, воевал в армии северян и погиб в борьбе за свободу афроамериканцев. Но их потомки памятник Хегу обезглавили и бросили в озеро.

О поиске вандалов в полиции Висконсина пока не заявляли. А вот в Вашингтоне правоохранители буквально по кадрам разбирали видео с протестов возле Белого дома, чтобы добыть лица злоумышленников.

К поиску вредителей государственной собственности подключился и Дональд Трамп. Просьбу помочь в идентификации лиц, устроивших акции вандализма в сквере Лафайет, он разместил в 15 твитах. А вот пост с благодарностью сторонникам президента из Флориды Трампу пришлось удалить из-за расистской фразы в конце. В Белом доме настаивают: президент ее просто не расслышал.

Тем временем в другом южном штате решили бороться с расизмом путем изменения флага. В Миссисипи обе палаты Законодательного собрания решили отказаться от символики, напоминающей боевое знания Конфедерации в годы Гражданской войны.

Губернатор штата уже подписал законопроект, новый проект флага обещают вынести на голосование в ноябре. Причем его могут провести дистанционно из-за активного роста числа инфицированных. Власти Калифорнии вслед за Техасом и Флоридой вновь пошли на ограничительные меры из-за новых случаев заражения коронавирусом. Пока речь только о барах, но губернаторы не исключают, что если рост заболеваемости продолжится, то будет поднят вопрос и о повторном карантине.

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