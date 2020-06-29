Наводнение в Китае: в зоне бедствия находится около 10 тысяч человек

Как минимум 12 человек стали жертвами наводнения на юго-востоке Китая, сообщает агентство "Синьхуа". Причиной стали ливни, непогода обрушилась на регион в выходные.

В зоне стихийного бедствия находится порядка 10 тысяч человек. Из-за обильных дождей часть дорог оказалась затоплены. Несколько автомобилей буквально снесло в реку. Есть сообщения о разрушении зданий. В зоне бедствия работают спасатели.