На выборах в Париже победила действующий мэр города

Второй тур муниципальных выборов состоялся во Франции. В столице победу одержала действующий мэр города Анн Идальго. А на юге страны большинство голосов набрал ближайший соратник Марин Ле Пен.

Результаты второго тура муниципальных выборов в прессе окрестили зеленой волной, накрывшей Францию. Левоцентристская партия Европа — экологи-зеленые — взяли Страсбург, Бордо, Марсель, Безансон. В Лионе их кандидат вначале вообще не хотел участвовать в выборах, а в итоге набрал больше 50 процентов. Париж остался за социалистами, с большим отрывом победила Анн Идальго.



"Национальное объединение" Марин Ле Пен тоже празднует большую победу, в ее руках пять крупных городов, в том числе впервые за 11 лет Перпиньян. Ближайшему ее соратнику Луи Алио удалось стать первым, несмотря на попытки соперников создать в противовес ему коалицию.



Результаты "Республики на марше" Эммануэля Макрона весьма скромные, даже победа Эдуарда Филиппа в Гавре может оказаться горькой на вкус. Премьер не исключил, что выберет пост мэра и оставит кабинет министров до истечения срока полномочий. В кулуарах вновь заговорили о конфликте между Макроном и Филиппом, сегодня они проведут разговор тет-а-тет. Расстроила президента и рекордно низкая явка, хотя санитарные меры безопасности были четко продуманы.



Дезинфицировали все, вплоть до столов и ручек после каждого посетителя. Строго следили за дистанцией.



"По сравнению с первым туром меры значительно усилены: мы ввели обязательную дистанцию между всеми, кто находится на участке; мы рекомендуем надевать перчатки — все это минимизирует риск. А кто не может прийти, за него могут проголосовать по доверенности", — говорит директор участка Шарль Доменека.



И хотя Париж гудел от толп гуляющих, и рестораны были забиты, людей на участки пришло мало. Эксперты уверены, дело не в вирусе, а в общем разочаровании французов, что особенно заметно по все падающему рейтингу Эммануэля Макрона.