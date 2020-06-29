29 июня 202008:52

Лукашенко: Белоруссия - единственный союзник, который остался у России

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку отношениям, сложившимся между республикой и Россией.

"Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь", — считает Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, России важно сохранить отношения с республикой и с экономической точки зрения, так как белорусы покупают российский газ и перерабатывают российскую нефть. Однако больше всего Россия не хочет потерять Белоруссию с политической точки зрения, уверен Лукашенко.

"Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", — заявил он во время выступления в Минской области, передает "Интерфакс".

Комментируя отношения с Евросоюзом, Александр Лукашенко отметил, что европейцы "много напакостили" Белоруссии, введя санкции, но не смогли подчинить республику своему влиянию. Позже, по мнению белорусского лидера, в Евросоюзе поняли свою ошибку

"Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли", — пояснил президент Белоруссии.

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