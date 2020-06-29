Кокорин вновь сфолил. На этот раз он нарушил социальную дистанцию

Российский футболист "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", нарушил правило социальной дистанции во время празднования дня рождения своего товарища. Среди нарушителей также его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий.



О нарушении правила в период пандемии стало известно из личного Instagram-аккаунта Александра — в сториз он опубликовал совместную фотографию с участием 11 человек. Вся компания стоит в обнимку.



Незадолго до этого случая с Кокориным за аналогичное нарушение был серьезно оштрафован как дисциплинарно, так и финансово его одноклубник по "Зениту" Сердар Азмун. Иранец сфотографировался с обнимку с иракским хавбеком "Крыльев Советов" Сафой Хади, и тот опубликовал снимки в своем Instagram.