В Бурятии ликвидировано девять лесных пожаров

В Бурятии потушили девять лесных пожаров в трех районах республики. Боролись с огнем 380 пожарных-десантников, сотрудников лесной охраны и волонтеров. Также в работах задействовали 75 единиц спецтехники. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия"

За последние сутки проводилась ликвидации 15 лесных возгораний в Прибайкальском, Кяхтинском, Баунтовском, Селенгинском и Северо-Байкальском районах. Общая площадь составила 161 гектара. В трех районах огонь локализован. В настоящий момент специалисты продолжают тушить три лесных пожара в Северо-Байкальском и Прибайкальском районах.

Кроме того, на территории Северо-Байкальского и Баунтовского районов с помощью программы космического мониторинга зафиксировали две термоточки в труднодоступной местности в горах. Угрозы для населённых пунктов и объектов экономики нет.

По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Улан-Удэ сегодня ожидается самый высокий - 5 класс пожарной опасности. Лесники напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. Обо всех возгораниях можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны 20-44-44.