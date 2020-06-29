В территории комбайнового завода в Туле произошло экологическое бедствие

В Туле произошел разлив мазута. О подробностях экологического бедствия рассказала в эфире "Россия 1" корреспондент ГТРК "Тула" Анастасия Октябрьская .

Лето в этом году дождливое, поэтому лужами жителей региона удивить сложно. Но те, что переливаются всеми цветами радуги на солнце, люди, пожалуй, увидели впервые.

На территорию бывшего тульского комбайнового завода прибыли экологи. Природоохранный десант взял пробы воздуха и почвы. Прокуратура начала проверку.

"Если оценить масштаб ЧП, то территория в плачевном состоянии. Практически повсюду пятна нефтепродуктов. Они вытекают из резервуаров. Видно, что почва везде здесь пропитана нефтепродуктами. Полагаю, это как минимум 2 класс опасности", – рассказал природоохранный прокурор Нархан Ахмедов.

Вердикт будет вынесен через неделю, после получения результатов анализов. Специалистам предстоит установить, насколько превышен допустимый уровень содержания в почве загрязняющих веществ. В ближайшее время также предстоит провести генеральную уборку отравленной территории. Ход проверки во данному факту будет лично контролировать губернатор и региональное Министерство экологии и природных ресурсов.

"Эксплуатация этих емкостей была завершена еще в 1979 году. Мы займемся этим вопросом, проведем дезинфекцию и дезактивацию почвы. Этот инцидент не останется без внимания. Сейчас ищем хозяинатерритории. По всей видимости, после прекращения работы комбайнового завода она стала бесхозной", — заявил руководитель главного управления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков.

Отметим, что по периметру бывшего завода установлен бетонный забор с колючей проволокой, а на въезде – пост охраны и шлагбаум.