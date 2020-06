Террористы атаковали здание биржи в Пакистане

По меньшей мере пять человек погибли во время нападения боевиков на фондовую биржу в пакистанском Карачи. Очевидцы опубликовали видео с места.

Video from inside the Pakistan Stock Exchange building — intense firing can be heard pic.twitter.com/7xxYW92nHo — omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020

Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу. Двое сотрудников были убиты, еще трое получили ранения.

Security incident #alert: appears to be some sort of an attack at the Pakistan Stock Exchange in #Karachi — developing pic.twitter.com/wutYMNaQVM — Ovais Jafar (@ovaisjafar) June 29, 2020

Подоспевшие стражи порядка ликвидировали троих нападавших, один подозреваемый остается в здании. Ближайшие к биржи улицы перекрыты, слышна стрельба.