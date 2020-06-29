Туркмения отмечает достижение президентом возраста пророка

В Туркменистане отмечают достижение президентом Гурбангулы Бердымухамедовым возраста пророка. Эта дата считается в исламском мире священной. 29 июня туркменскому лидеру исполнилось 63 года.

Правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" написала большую статью, посвященную этому событию, которая называется "Путь Хаджи-Аркадага – путь народа". "Хаджи" — титул того, кто совершил хадж, "Аркадаг" в переводе с туркменского — опора, покровитель. "Достичь этого возраста – огромная честь, благополучие. Желаем лидеру нации крепкого здоровья, долгих лет жизни", — пишет газета. В Ашхабаде в честь дня рождения президента состоится праздничный концерт.

Свои поздравления Бердымухамедову направили президент России Владимира Путина, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры других стран.

Как сообщает РИА Новости, из-за своего дня рождения туркменский лидер не смог приехать в Москву на парад Победы. В телефонном разговоре с Путиным он объяснил, что это важное событие отмечается в кругу родных и близких. Но сейчас каждый человек, приезжающий в Туркменистан из-за границы, должен пройти двухнедельный карантин, что делает визит в Россию невозможным.