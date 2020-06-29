Праздник в "Роевом ручье": медведица Марфа отмечает годовщину

Белая медведица Марфа отметила годовщину в "Роевом ручье". Красноярский зоопарк создал для хищницы комфортные условия — в вольере и большая берлога, и бассейн. Как передает радио "Маяк. Красноярск", за год медведица прибавила сто килограммов, что говорит о крепком здоровье.

За судьбой этого белого медвежонка следила вся страна. Ее назвали Марфой. Конкурс на выбор имени для краснокнижного животного объявил парк "Роев ручей", куда попала медведица.

Как напоминает "Вести Красноярск", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", медвежонка доставили из Норильска в Красноярск летом 2019 года. Одинокую юную хищницу можно сказать спасли от жалкого существования — обитала в промзоне и питалась на помойках. Однако она быстро забыла о голодной жизни и быстро освоилась в "Роевом ручье".