Ямальская прокуратура начала проверку после взрыва бензовоза

СейчасПоказать все новости
Эксклюзив
-
Откровенное интервью президента
- Митрополит Иларион о поправках, ЛГБТ и протестах
- Собянин: надо привыкать к нормальной жизни
Картина дня
-
Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях
- Система электронного голосования готова к хакерским атакам
- Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты
- После нападения в монастыре Собчак подарили икону
- Число случаев заражения COVID-19 превысило 10 миллионов
Самое читаемое
-
Ефремов сделал заявление о Путине
- Появилось видео с рассказом Собчак о нападении в Среднеуральском монастыре
- Ученые обнаружили у коронавируса "зловещие щупальца"
- Невнимательный водитель грузовика переехал дорожного рабочего. Видео
- Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение
- Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Телеканал "Россия"
-
Телеканал "Россия" покажет "Берёзку"! С понедельника в 21:20
- Ко дню рождения Сергея Мирошниченко: фильмы режиссера-документалиста
- "Привет, Андрей!": хиты 90-х и самые яркие участники "Песни года"
- Еда, которая лечит: какие продукты помогают при гипертонии и продлевают жизнь
- Премьера! Павел Трубинер и Александра Урсуляк в фильме "Посторонняя"
Вести.Экономика
-
Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми
- Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила
- Российская нефть впервые стала намного дороже европейской
- Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
- Российские "зумеры" откладывают деньги чаще "миллениалов"
Вести.Hi-tech
-
Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный
- LG выпустила "самодезинфицирующиеся" наушники
- Telegram оштрафовали на $18,5 миллиона
- Магазины Microsoft закроются навсегда
- YouTube экспериментирует с 15-секундными видео
Вести в 20.00Показать все новости
Вести.Регионы
-
В 10 раз интереснее: спрос на отдых в Сочи значительно вырос
- В Уфе проводили в последний путь братьев Мазовых
- Ливень добрался до подъездов и квартир владивостокцев
- Вооруженные налетчики ворвались в частный дом в Воронеже
- СК начал проверку после обрушения подпорной стены во Владивостоке
Вести.Наука
-
Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр
- Беременность осложняет течение COVID-19
- Метеорологи зафиксировали невиданные в истории молнии
- Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
- На израильском пляже появился спасатель с искусственным интеллектом
Телеканал "Культура"
-
Спектакли в телеэфире. Мы ждем вас у экранов!
- Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей
- Открытие Политехнического музея перенесли на 2021 год
- Объявлен лонг-лист премии «Ясная поляна»
Москва 24
-
Эксперт объяснил, почему комары так активны этим летом
- Эксклюзивные кадры из квартиры, где нашли младенцев
- Девушка устроила дебош из-за просьбы не курить в такси
- Медицинская маска появилась на лике Богородицы в московском храме
- "Болезнь пловца". Чем опасно купание в водоемах с дикими птицами
Сегодня
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
2 часа назад
В России начинаются пробные единые госэкзамены
4 часа назад
На улицы городов США вышли защитники истории
5 часов назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной
43 минуты назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?
25.06.2020 16:45
Охранник московского супермаркета порезал ножом посетителя
26 минут назад
На выборах в Париже победила действующий мэр города
3 часа назад
НАТО начинает морские учения у берегов Исландии
4 часа назад
Новая трудовая неделя в России будет короткой
6 часов назад
В Польше придется проводить второй тур выборов президента
10 часов назад
Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook
10 часов назад
29 июня начнутся тестовые полеты Boeing 737 MAX
11 часов назад
По бормотухе со шмурдяком ударили законом
12 часов назад
"Ешь богатых!": Америку раздирают противоречия
12 часов назад
"Алые паруса": новые смыслы
13 часов назад
Путин пообещал всячески поддерживать предложения Макрона
13 часов назад
Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству
13 часов назад
Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей
14 часов назад
Стрелок из Walmart раньше там работал
14 часов назад
Поправки в Конституцию: еще есть время проголосовать
14 часов назад
Погромы в Германии: тест на правовое государство
14 часов назад
Поклонская прокомментировала случившееся с Собчак
14 часов назад
Бутина сказала, что с Лобковым сделали бы в США
15 часов назад