Ямальская прокуратура начала проверку после взрыва бензовоза

По факту взрыва бензовоза в Новом Уренгое: прокуратура начала проверку. В ведомстве оценят соблюдение природоохранного законодательства.

На месте аварии взяты пробы почвы на исследование возможного загрязнения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По результатам будет принято решение о возмещении ущерба, а также восстановлении почв. Об этом информирует ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, вечером, 27 июня, в районе Коротчаево взорвался бензовоз. На кадрах, размещенных в соцсетях очевидцами, видно сильное пламя. На место сразу прибыли огнеборцы. По сообщению очевидцев, пострадавших нет. Правоохранители выясняют причины ЧП.