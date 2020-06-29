Российский средний бизнес увеличил экспорт в пик пандемии

Средний бизнес в России увеличил экспорт в апреле текущего года на 10,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее до 1,2 миллиарда долларов, согласно оценке международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В апреле во многих странах мира был пик пандемии коронавируса, действовали экономические ограничения и наблюдалось падение спроса.

При этом экспорт снизился у компаний малого бизнеса — на 29%, до 755 миллионов долларов, и микробизнеса — на 26,7%, до 1,1 миллиардов долларов. Экспорт крупных предприятий снизился на 37,3% до 20,6 миллиарда долларов, цитирует ТАСС данные исследования.

Микробизнесом в России называется предпринимательство с выручкой не более 120 миллионов рублей в год, малые предприятия – до 800 миллионов рублей в год, средний бизнес — до 2 миллиардов рублей в год.

В целом в начале года экспорт успешно рос. Поэтому в целом в январе-апреле экспорт российского малого и среднего бизнеса вырос к аналогичному прошлогоднему периоду на 1,3%, до 13,3 миллиарда долларов. Но в этот же период экспорт крупного бизнеса снизился на 22,1%, до 100 миллиардов долларов.

С начала года на зарубежные рынки вышли 22,5 тысячи микропредприятий, 9,2 тысячи малых и 2,7 тысячи средних российских компаний.

Наибольший экспорт среди компаний регионов в апреле пришелся на малый и средний бизнес Москвы (986 миллионов долларов), Краснодарский край (185 миллионов долларов), Ростовская область (141 миллионов долларов), Иркутская область и Санкт-Петербург (по 119 миллионов долларов).

Во время пандемии российское правительство предоставило господдержку бизнесу, банкам и населению, включая отсрочку платежей по налогам, кредитам и аренде, прямые выплаты на зарплаты, льготные кредиты.

Пандемия коронавируса затронула деятельность почти 70% российских предприятий. Выручка малых и средних предприятий (МСП) сократилась на треть, отмечено в докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова на имя президента Владимира Путина.