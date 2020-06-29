Продолжение - осенью. Шахматный турнир претендентов доиграют в Екатеринбурге

Екатеринбург остается единственным местом для проведения второго круга шахматного турнира претендентов на матч за звание чемпиона мира. Об этом сообщил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов. Первая часть состязаний также прошла в столице Урала, но была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

"Речь о переносе турнира претендентов из Екатеринбурга в какой-либо другой город не идет, — цитирует Филатова РИА Новости. – Партии второго круга будут сыграны осенью. Если, конечно, нам позволит эпидемиологическая обстановка в мире".

В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших гроссмейстеров мира, включая россиян Яна Непомнящего, Александра Грищука и Кирилла Алексеенко. Непомняший пока делит лидерство с французом Максимом Вашье-Лагравом, Грищук идет в группе преследования, Алексеенко делит последнее место. Победитель турнира проведет матч с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.