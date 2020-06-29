Новосибирцы застряли на острове посреди реки из-за сильного шторма

Пятеро новосибирцев застряли на реке из-за сильного шторма. Об этом сообщила ГТРК "Новосибирск" в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в социальной сети "ВКонтакте".

ЧП произошло 28 июня в черте Новосибирска. Спасатели эвакуировали местных жителей с острова Заячий, расположенного на Оби. Среди них было двое детей. Горожане приплыли туда на резиновой лодке, однако после усиления ветра не смогли самостоятельно вернуться. Им пришлось вызвать на помощь спасателей. Прибывшие на место сотрудники экипажа доставили людей на берег. Для этого они совершили два рейса. На операцию ушло около часа.