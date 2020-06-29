Оперштаб: суточный прирост заболевших COVID-2019 устойчиво снижается

За последние сутки в России выявлено еще 6 719 заболевших коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число инфицированных за все время составило 641 156 человек, сообщает оперативный штаб.

При этом суточный прирост новых зараженных продолжает устойчиво снижаться: 28 июня был выявлен 6 791 случай, 27 июня — 6 852, 26 июня — 6 800, 25 июня — 7 113, 24 июня — 7 176, 23 июня — 7 425, 22 июня — 7 600.

Полностью вылечились от COVID-19 уже 403 430 человек. 228 560 пациентов в настоящее время продолжают лечение. 9 166 заболевших скончались.

В Москве число зараженных коронавирусом увеличилось до 220 853 человек (плюс 782 случая за сутки). 148 102 пациента уже поправились, 68 990 продолжают лечение, 3 761 заболевший скончался.