За ходом голосования по Конституции в Волгоградской области следят 6,5 тысяч наблюдателей

В Волгоградской области 6,5 тысяч наблюдателей следят за ходом голосования по поправкам в Конституцию. Это представители политических партий и общественники.

Желающие могут голосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в свою территориальную избирательную комиссию в срок до 17 часов 1 июля. На 25 июня было подано более 47 тысяч таких заявок. Процедура проходит с соблюдением всех ограничительных требований. Как сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", избиратель сможет, не выходя за порог, показать представителю избиркома развернутый паспорт и опустить бюллетень в переносной ящик.

Кроме того, проголосовать можно с помощью "Мобильного избирателя". В области таких желающих 88,5 тысяч.

Отметим, что в общероссийском голосовании уже приняли участие руководители парламентских фракций Волгоградской областной Думы. Основной день – 1 июля, но, несмотря на то, что у волгоградцев еще есть достаточно времени на выбор, многие предпочитают не откладывать важное дело на потом и уже посещают избирательные участки.