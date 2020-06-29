29 июня 202010:53

Охранник московского супермаркета порезал ножом посетителя

ГСУ СКР по Московской области

Охранник московского супермаркета в ходе драки схватился за нож и порезал посетителя. Уже через час он объяснялся в отделении полиции.

Стычка произошла вечером 28 июня на улице Госпитальный Вал. Что именно не поделили мужчины, остается неизвестным, но выяснять отношения они отправились за "Пятерочку". Недовольный сложившейся обстановкой 34-летний охранник выхватил нож и полоснул им по лицу оппоненту.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, пострадавшего с резаной раной лица доставили в больницу.

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