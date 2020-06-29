Курс рубля начал неделю снижением

Курс рубля снижается в первый день начавшейся недели. Доллар на Московской бирже подорожал на 15 копеек до почти 70 рублей, евро – на 30 копеек до 78,6 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.

Рубль снижается вместе с ценой нефти на мировом рынке. Цены на нефть в понедельник 29 июня по сравнению с пятницей теряют около 3%, или около 1,2 доллара с каждого барреля. Европейский эталон Brent стоит около 40,2 доллара, американский WTI – по 37,8 доллара за баррель (+0,05 процента), согласно данным торгов в Лондоне к 11:00 мск.

Российские фондовые индексы снижаются: индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, теряет около 0,8%, индекс РТС, долларовой стоимости акций, - также около 0,8%.

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.

На мировых рынках возможно обесценивание доллара на треть из-за нарастающей второй волны коронавируса в США, крупнейшей экономике мира. Поддержку рублю может оказать и дорожающая нефть, если не будет глобального возврата пандемиии.