Полигон промышленных отходов загорелся в Норильске

В Норильске вспыхнул пожар на полигоне твердых промышленных отходов, огонь охватил свыше тысячи квадратных метров. В настоящее время его удалось локализовать, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пламя вспыхнуло около девяти часов утра по местному времени, остановить распространение огня пожарным удалось только к часу дня. На месте работают 26 спасателей и восемь единиц техники.

Принадлежащая компании "Байкал-2000" свалка расположена в пяти километрах от города, дам от пожара благодаря ветру относило в сторону тундры.

Норильская прокуратура начала проверку природоохранного законодательства и мер пожарной безопасности после возгорания.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Работа по ликвидации последствий разлива топлива идет до сих пор.