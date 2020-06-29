В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые задержаны в местах их проживания в Московском регионе: трое заключены под стражу, а 32-летняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Мошенничество раскрыто по итогам расследования. Ряд граждан направили в полицию заявления о фактах обмана, и сообщили, что стали жертвами аферистов. По предварительным данным, жительница столицы изначально для аферы создала кредитно-потребительский кооператив, но без лицензии. Его незаконные услуги широко рекламировались в интернете. Мошенники арендовали офисы.

Потерпевшие были "дольщиками" псевдокредитной организации, якобы выдававшей займы. Проценты от займов должны были обеспечить высокие выплаты инвесторам. Жертвы обмана заключили договоры с финансово-кредитной организацией на Ленинском проспекте – в обмен на инвестиции предлагалась высокая доходность. Непродолжительное время проценты от инвестиций выплачивались, но затем мошенники предложили заключить похожее соглашение с другой организацией, а вскоре выплаты и вовсе прекратились.

В ходе обысков изъято серверное оборудование, бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлеченных денежных средств. Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, согласно данным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, которые затем объединены в одно.