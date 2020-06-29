Известный мировой бренд убирает из названий кремов слова "белый" и "осветляющий"

Столкновения на расовой почве в США привели к возмущению тем, что в шахматах первыми начинают играть белые фигуры. Кроме того, активизировалась дискуссия, какой цвет кожи был у Иисуса.



Также сообщалось, что белокожим актерам запрещено теперь озвучивать в мультфильмах небелых персонажей, будут введены и другие аналогичные изменения.

На этом фоне всемирно известная французская косметическая компания L'Oreal выпустила официальное заявление, в котором говорится, что из названий своих кремов и лосьонов они уберут слова "осветляющий" (кожу), "светлый" и "белый".

Ряд СМИ тут же связал это с кампанией против расизма в отношении людей с темным цветом кожи, однако в ответ на запрос ТАСС в косметической компании о контексте и причинах такого решения подробностей не сообщили.

Ранее концерн Unilever также заявил об отказе от использования в названии своей продукции аналогичных терминов.