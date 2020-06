Tesla перестала получать субсидии от властей США

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск написал в Twitter о прекращении получения субсидий от американских властей.

Илон Маск отметил, что федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, а Tesla получает "наименьшие" субсидии по сравнению с любыми другими компаниями.

Власти США налоговыми послаблениями поддерживают компании, производящие энергоэффективные автомобили. Субсидии распространяются на машины стоимостью ниже 55 тыс. долларов. Тем не менее, как заявил Маск, на Tesla Model 3 субсидии более не распространяются.

Субсидировать покупку электромобилей пока продолжает Китай, хотя ранее в стране планировалось прекратить такую практику к концу этого года. Коронакризис усугубил и без того сильное падение продаж электрокаров в Китае, что, в свою очередь, затронула и мировой рынок, так как на Поднебесную приходится около половины мирового годового объема продаж, превышающего 2 миллиона единиц.

Китай ввел субсидирование электромобилей десять лет назад, и они сыграли ключевую роль в превращении страны в ведущий мировой рынок. Правительство компенсировало до 60 000 юаней ($8700) при покупке автомобиля, не считая дополнительных средств, иногда предоставляемых муниципальными органами власти. Субсидии в настоящее время снижают стоимость некоторых электромобилей до 25 000 юаней.

Примерно четыре года назад правительство установило график поэтапного сокращения субсидий до конца этого года. Оно также ввело кредитную систему, которая, по сути, требовала от всех автопроизводителей — как международных, так и китайских — выпускать по крайней мере несколько электромобилей. Правительство в июле прошлого года урезало субсидии для покупателей, чтобы обеспечить саморегулирование отрасли и сделать ее менее зависимой от государственной поддержки.

Продление действующих субсидий, как ожидается, поддержит в первую очередь китайских производителей электромобилей, таких как BYD Co., BAIC BluePark New Energy Technology Co. и NIO Inc., а также станет позитивным фактором для американской Tesla, которая поставляет на рынок электромобили, производимые на Гигафабрике в Шанхае.