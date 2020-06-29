Пить воду и отказаться от углеводов: доктор Мясников рассказал, как питаться в жару

Жаркая погода в столичном регионе сменилась более комфортной, однако к концу недели температура воздуха опять поднимется до 31 градуса. В жару нужно внимательно относиться к своему самочувствию и соблюдать несколько простых правил. Подробные рекомендации дал врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По словам доктора, в жаркую погоду важно иметь доступ к воде, причем несладкой.

"Надо следить за мочой, она должна быть светлой. Если она становится темной, значит, вы обезвожены", – отметил он.

Также стоит следить за питанием и качеством продуктов. В жару продукты нельзя оставлять вне холодильника более чем на два часа. В противном случае они могут испортиться: так легко можно получить пищевое отравление. Из продуктов питания лучше отдать предпочтение фруктам и овощам – организму легче их переработать, чем тяжелую мясную или жирную пищу.

Чтобы избежать отеков ног, которые часто случаются в жару, Мясников рекомендовал ограничить потребление углеводов. Стоит есть меньше сладкого и выпечки, а вот ограничивать себя в воде не нужно. Не стоит принимать мочегонные средства, чтобы вывести лишнюю влагу из организма: это даст противоположный эффект.

Также Мясников напомнил об опасности прямых солнечных лучей. Их лучше избегать, чтобы не заработать тепловой удар и не обгореть.

Ранее доктор объяснял, что пить воду следует, руководствуясь чувством жажды, а не арифметикой. Он раскритиковал формулу "25 миллилитров на килограмм веса", отметив, что лучший регулятор здесь – чувство жажды. Следовательно, заставлять себя пить по два литра воды в день не нужно, если не хочется.