"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

В России 29 июня начинаются пробные ЕГЭ. В этом году с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции в школах будут предприняты особые меры безопасности. Первый экзамен для школьников пройдет 3 июля.



Для юношей и девушек первые экзамены зачастую – большой стресс. Как подготовиться к испытаниям не только в плане знаний, но и психологически?

Эксперты дают школьникам несколько простых, но действенных советов.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Анастасия Кузнецова рассказала, что настроиться на успех поможет условный "пиджак уверенности", а также техника "дыхание по квадрату".

"Представьте, что где-то в шкафу у вас висит "пиджак уверенности»", который в любой (д

же самой непростой) ситуации способен настроить на успешное преодоление трудностей", — поясняет эксперт.

Отправляясь на ЕГЭ, она советует взять его с собой на экзамен.

"Если правильный настрой в какой-то момент покинет вас, представьте, как надеваете этот "пиджак уверенности» на себя. Это позволит вернуть вам веру в успех", — рассказала психолог Агентству городских новостей "Москва".

Также есть простая психологическая техника, которая поможет справиться с волнением на экзамене. Речь идет о так называемом "четырехфазном дыхании" или "дыхании по квадрату".

Представьте перед собой квадрат. На четыре счета сделайте вдох, как будто поднимаетесь из левого нижнего угла квадрата вверх.

На следующие четыре счета — выдох, будто движетесь слева направо по верхней стороне квадрата.

Затем еще раз на четыре счета сделайте вдох, как будто спускаетесь из правого верхнего угла квадрата вниз, и, наконец, еще раз выдохнете на четыре счета, двигаясь по нижней стороне квадрата, советует психолог.

Кузнецова также напомнила, что во время подготовки к экзамену нужно обязательно отдыхать, не форсировать подготовку и не стараться успеть все.

Лучше придерживаться спокойного комфортного темпа: повторение материала чередовать с отдыхом.

Кроме того, есть смысл составить "чек-лист", в который внести информацию о том, что нужно сделать в оставшееся до экзамена время и непосредственно утром в день испытания.

Это, отмечает эксперт, добавит спокойствия и уверенности в том, что не будет упущено важное. Ну и, конечно, надо настроиться на успех.