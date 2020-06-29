Правительство расширило программу льготной ипотеки

Правительство РФ по поручению главы государства расширило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, заявил в понедельник Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, которое транслировал ТК "Россия 24".

"В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано", — отметил Мишустин.

Максимальная сумма льготного кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 миллионов до 12 миллионов рублей, для жителей других регионов – с 3 миллионов до 6 миллионов рублей. "Это очень важные изменения", — отметил глава правительства.

Президент РФ в обращении к гражданам страны 23 июня 2020 года отметил необходимость "расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья", и предложил предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых и увеличить предельную стоимость жилья в этой программе.

По программе, которую создали по поручению Владимира Путина, можно купить квартиру в многоэтажной новостройке, если это долевое строительство. Сейчас согласно условиям ипотеки под 6,5% годовых получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов рублей, для других регионов — 3 миллиона рублей.