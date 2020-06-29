Мотоспорт. Андреа Довициозо попал в аварию и сломал ключицу

Один из потенциальных фаворитов нового сезона мотоциклетной серии кольцевых гонок MotoGP итальянец Андреа Довициозо попал в аварию во время соревнований по мотокроссу. Гонщик команды Ducati Team в межсезонье решил выйти на старт регионального турнира и теперь его участие в сезоне под вопросом.

В аварии Довициозо получил перелом левой ключицы, сообщает издание The Race. Гонщик неудачно приземлился после одного из прыжков на горе, потерял контроль над мотоциклом и во время падения приземлился на левое плечо. Мотоциклисту потребуется время для восстановления, а сезон-2020 в MotoGP должен начаться через две недели. Андреа может пропустить его начало.