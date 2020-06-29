Фрегат "Адмирал Макаров" провел крупные учения в Средиземном море. Экипаж судна отразил нападение с воздуха и атаку подводных "диверсантов". Об этом сообщает ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Расчеты ПВО корабля получили информацию о приближении авиации условного противника. Цели были взяты на сопровождение и уничтожены с помощью электронных пусковых ракет. Также в рамках противодиверсионной тренировки во время стоянки на незащищённом рейде военные отработали гранатометание.

Напомним, "Адмирал Макаров" является многоцелевыми сторожевым фрегатом дальней морской зоны. Судно было заложено в феврале 2012 года на судозаводе "Янтарь" в Калининграде. Его спустили на воду осенью 2015 года. Корабль входит в состав Черноморского флота.