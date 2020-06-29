"Расистское" название. Клуб НФЛ "Вашингтон Редскинз" требуют переименовать

В США продолжается активное движение против дискриминации на расовой почве, которое было вызвано убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь в Штатах добрались до "расистских", по мнению активистов, названий спортивных клубов.



Под горячую руку рискует попасть клуб по американскому футболу "Вашингтон Редскинз", сообщает Спортс.Ru. Участников движения задевает слово "краснокожие" в наименовании клуба НФЛ, и требуют смены названия. Они считают такое название расизмом и проявлением неуважения к коренному населению Америки.

Впрочем, как оказалось, название не оскорбляет самих коренных американцев. Это стало известно в результате опроса, который в 2016 году провело американское издание Washington Post — 90 процентов респондентов из числа коренного населения заявили, что не видят в названии спортивной команды ничего оскорбительного.



В свою очередь, в "Вашингтоне" открещиваются от признаков расизма в названии и настаивают — второе слово в имени клуба указывает как раз на историческое наследие Америки и дань уважения одному из бывших наставников команды, родом из племени дакота.



Критики не успокоились, и еще в 2004 году нашли материалы о том, что тренер не принадлежал к коренному населению, а название выбрано из-за простого нарушения авторских прав. До 1933 года "Вашингтон" носил название "Брэйвз", но в Бостоне уже была команда с таким названием, и столичной команде пришлось менять название. Выбрали "Редскинз".



Как бы то ни было, совладелец клуба Дэн Снайдер еще в 2013 году заявил, что переименовывать команду он не планирует. "Я уважаю коренных американцев, и, клянусь, поэтому никогда не сменю название своей команды".